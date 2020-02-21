«جلفود» يختتم احتفالية اليوبيل الفضي بشعار «المأكولات بمنظور جديد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت أمس فعاليات «جلفود 2020»، الفعالية السنوية التجارية الأعرق في قطاع المأكولات والمشروبات في المنطقة، حيث أتاح المعرض لزواره من أخصائيي القطاع فرصة التعرّف إلى ابتكارات أرقى العلامات التجارية ومزودي خدمات سلسلة التوريد ومنتجي المأكولات من الجيل التالي، والذين يسهمون بشكل مشترك في ترجمة شعار المعرض لهذا العام «المأكولات بمنظور جديد».

وشهد المعرض مشاركة أبرز الشركات العالمية التي تتبنى الابتكار في عملها مثل مشاتل الخضار والفواكه المعززة بالتكنولوجيا، ومشروبات الطاقة الجديدة في السوق ومفاهيم تعبئة المياه المبتكرة التي تطرحها شركات إماراتية، ووصولاً إلى بدائل اللحوم من مصادر نباتية وقطع الناغيت الغنية بالبروتين والخالية من لحم الدجاج من نيوزيلندا. وبالنظر لهذه المشاركات، نجح «جلفود 2020» من خلال تركيزه على المستقبل في ترسيخ مكانته كفعالية دولية بارزة للاطلاع على أبرز التوجهات العالمية في قطاع المأكولات والمشروبات.

وشهدت الدورة الخامسة والعشرون من «جلفود 2020»، تنظيم «مسابقة جلفود الدولية لفنون المطبخ»، بمشاركة فرق متنوعة من الطهاة الموهوبين من مختلف أنحاء العالم. وتنافس الطهاة لاستعراض إبداعات مطابخهم المحلية أمام لجنة تحكيم تضمنت خمسةً من أهم الأسماء في عالم المطابخ، وهم سامانثا وود، مؤسسة مدونة «فوديفا»؛ والشيف فرانسيسكو جواراسينو، الشيف التنفيذي في مطعم «روبيرتوز»، وهو الفائز بلقب البطولة العام الماضي؛ والشيف توماس بونر، الفائز بثلاث نجوم ميشلان، وفلافيل مونتيرو، مؤلف كُتب الطهو الحاصل على عدة جوائز؛ والشيف جان يو وينتر، صاحب مطبخ «جينز برايفت كيتشن»، والشيف ياسر جاد، مؤسس ورئيس جمعية الطهاة السعوديين.

وشهدت المسابقة منافسة شديدة ركزت خلالها الفرق على تجسيد مفهوم الاستدامة. وقيّمت لجنة التحكيم مشاركات الطهاة استناداً إلى اختيار المكونات، وأصالة المأكولات المحلية، والنكهات، وطريقة التقديم، والقيمة الغذائية، ومعدل الهدر؛ ليكون الفوز من نصيب فريق أمريكا بقيادة الشيف إرنستو كاب فيرا. وحصل الفريق الفائز على تذاكر طيران إلى أي وجهةٍ من اختيارهم، إلى جانب تسلّمهم لدرع «نكهات من العالم» الكريستالية لنسخة «جلفود» الخامسة والعشرين.

وحرص الفريق الأمريكي على استعراض تراث الطهو في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، عبر تحضير 3 أطباق شملت طبق تاكو آل باستور مع الأخطبوط، وصلصة بيبيان فيردي مع البط المحمص والماركيزيتا، وطبق التحلية المكون من لفائف الويفر المقرمشة المحشوّة بقشدة الجبنة.