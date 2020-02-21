شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يعين بنوكاً لإصدار صكوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «دبي الإسلامي» يعين بنوكاً لإصدار صكوك تاريخ النشر: 21/02/2020 استمع عيّن بنك دبي الإسلامي بنوكاً لترتيب عملية إصدار صكوك محتملة مقومة بالدولار لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات، وفقاً لوثيقة صادرة عن الجهات المنظمة للإصدار. وأظهرت الوثيقة أن «دبي الإسلامي» عين بنوك «أيه بي سي» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«آي سي بي سي» و«الشارقة الإسلامي» و«ستاندرد تشارترد» و«بيت التمويل الكويتي» لترتيب عملية البيع. (رويترز)

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