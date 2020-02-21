بلحيف: مشاريع النفط والغازترفع الطلب على خدمات الشحن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ينعقد «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط»، على مدار يومين في الفترة من 25 إلى 26 فبراير مجدداً تحت رعاية الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مركز دبي التجاري العالمي.
ويتم تنظيم ندوة حوارية للجهات الحكومية القيادية بعنوان «التوقعات الإقليمية وفرص النمو لصناعة شحن البضائع السائبة»، وتأتي هذه الندوة في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من شركات النقل الكبرى ووكلاء الشحن عن زيادة في الطلب على الخدمات المتخصصة لمناولة الشحن في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وعلق عبد الله بلحيف النعيمي قائلاً: «تنطلق مجموعة واسعة من المشاريع والاستثمارات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، تتصدرها مشروعات تطوير حقول النفط والغاز، وزيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الرئيسية؛ وهذا بدوره يزيد من الطلب على خدمات الشحن عموماً في جميع أنحاء المنطقة، ما يعود بالفائدة المباشرة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، بحيث سيجتمع رواد القطاع في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لمناقشة مستجدات الصناعة البحرية الإقليمية والعالمية ضمن منصة فعالة توائم أهدافهم».
وينظم الحدث هذا العام ندوة حوارية حكومية تعد الأولى من نوعها لمناقشة أهم متغيرات قطاع الشحن البحري من منظور القطاع الحكومي؛ مثل مبادرة الحزام والطريق. وسيقوم كبار المسؤولين الحكوميين في المنطقة باستعراض المشاريع القادمة لتعزيز فرص وقدرات صناعة الشحن.
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