إطلاق أول منصة لتكنولوجيا العقار في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تم تدشين أول منصة لمجتمع تكنولوجيا العقار الخليجي رسمياً في دولة الإمارات، حيث جمعت المبادرة الجديدة ضمن فعاليتها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا العقارات، بهدف تسليط الضوء على مواضيع مختلفة في هذا المجال، بدءاً من المواضيع التي تتعلق بشؤون الاستثمار والممولين، وصولاً إلى طرق إدارة الممتلكات وكيفية تعزيز الطاقة.

ويشكل مجتمع تكنولوجيا العقار الخليجي الأول في الإمارات، منصة افتراضية تسهل على جميع المضطلعين في هذا المجال، الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة، كما يهدف في الوقت نفسه إلى جعلهم على اطلاع على آخر المستجدات عبر تقديم أحدث المعلومات خلال الوقت الفعلي، ومساعدة هذا القطاع على النمو من خلال تقديم أحدث الابتكارات والاستراتيجيات المتبعة في هذه الصناعة.

وأشار عادل مولى المدير العام لمجتمع العقار الخليجي، إلى أن الإمارات دولة رائدة في مجال التغيير، مؤكداً أن الجميع يتعلم من خلال الخطوات التي تتخذها نحو تحقيق ذلك. وأضاف مولى قائلاً: «تكمُن فكرة تدشين مجتمع العقارات المتمركز في دولة الإمارات في تكثيف الجهود المبذولة تجاه بلوغ النمو المنشود في قطاع التكنولوجيا العقارية محلياً، وعلى إثر ذلك قمنا بالعمل على إطلاق هذه المنصة التي تجمع أصحاب المصلحة في مكان واحد، ».