احتياطيات مصر من القمح تكفي 4.7 شهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري علي المصيلحي تصريحات قال فيها: إن بلاده تملك احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي 4.7 شهر، ومن السكر تكفي 5.3 شهر. ونقلت الوكالة عنه القول: إن مصر تستهدف أيضاً شراء قمح محلي بواقع 4 ملايين طن في الموسم القادم الذي يبدأ في ال 15 من إبريل / نيسان.

وأضاف الوزير أن الاحتياطيات الاستراتيجية من الزيوت النباتية تكفي لمدة 3.3 شهر.

إلى ذلك، قال تجار: إن الأردن اشترى 120 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أُغلقت الأربعاء. واشترى الأردن الشعير على شحنتين حجم الواحدة 60 ألف طن من شركة التجارة جي.تي.إس.سي.

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وجرى شراء شحنة قدرها 60 ألف طن بسعر 209.90 دولار للطن، شاملاً كلفة الشحن للوصول في النصف الأول من مايو / أيار. وجرى شراء الشحنة الأخرى البالغ حجمها 60 ألف طن بسعر 203.50 دولار للطن، شاملاً كلفة الشحن للوصول في النصف الثاني من يونيو / حزيران.

وفي السعودية، قالت المؤسسة العامة للحبوب، أمس الخميس، إنها تطلب شراء 715 ألف طن من القمح في مناقصة. و تتوزع فترات التسليم على إبريل / نيسان إلى يونيو / حزيران 2020.

من جانب آخر، قال تجار أوروبيون: إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 75 ألف طن من علف الشعير.

وأوضحوا أن الشعير مطلوب للشحن في مارس / آذار، وإبريل / نيسان على ثلاث دفعات حجم الواحدة 25 ألف طن بناء على المنشأ. (رويترز)