شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» يشتري منصة تداول إلكتروني بـ 13 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «مورجان ستانلي» الاستثماري أنه سيستحوذ على شركة «إي تريد»، منصة التداول الإلكتروني، في مقابل 13 مليار دولار، وذلك في أحدث موجة اندماج في قطاع الوساطة المالية. وسيدفع «مورجان ستانلي» 58.74 دولار للسهم في «إي تريد».

وقال جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل «مورجان ستانلي»: «تمثل إي تريد فرصة نمو متميزة لأعمالنا في إدارة الثروات واستراتيجياتها». ومن المتوقع أن تستكمل الصفقة في الربع الرابع 2020.

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