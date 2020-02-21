«توتوك»: «جوجل» و«أبل» تتيحان تطبيقات مزيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر مؤسسا برنامج «توتوك» بياناً جديداً على موقع الشركة، أعربا فيه عن قلقهما .وخيبة أملهما من استمرار إزالة «جوجل» و«أبل» لتطبيق «توتوك» للمحادثات المرئية من على متجريهما «جوجل بلاي وأب ستور» دون.سبب مشروع أو مبرر، بحسب البيان، الذي جاء بعد إعادة تعليق التطبيق على متجر «جوجل» ..

وأكدت «توتوك» أنها مصممة على نيل براءتها من التهم .الموجهة ضدها، بشأن التجسس، مشيرة إلى عدم الشفافية والنزاهة في تعامل الشركتين العملاقتين تجاه مجتمع المطورين الرقميين.ونبه بيان «توتوك» إلى انتشار تطبيقات مستنسخة لتوتوك خلال الأشهر الماضية تحاكي اسم الشركة وعلامتها التجارية، خدعت المستخدمين وفضحت بياناتهم وسرقت أموالهم، وعلى الرغم من الطبيعة الاحتيالية الواضحة لتلك التطبيقات المزيفة، فقد تمت الموافقة عليها وجعلها مجانية للتداول في متجري «جوجل» و«أبل».

وفي سياق متصل قام المؤسسان «جياك ولونج» بتوجيه الدعوة لمندوبين عن «أبل» و«جوجل» لزيارة مقر «توتوك»، على أمل إزالة أي مخاوف قائمة.