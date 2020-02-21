استمرار تذبذب الأسهم وسط ترقب بقية التوزيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية التذبذب من جلسة إلى أخرى، وهو ما انعكس على حركة المؤشرات العامة للأسواق، مع استعادة سوق دبي المسار الصعودي بنسبة 0.35%%، وتراجع «أبوظبي» 0.8%، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لبقية التوزيعات النقدية للشركات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 328.67 مليون درهم موزعة بواقع 180.9 مليون في دبي، و147.7 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 126.46 مليون سهم، منها 95.4 مليون في دبي و31 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3369 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.35% ليقفل عند 2737.51 مدعوماً بمكاسب البنوك والعقار والاستثمار

وارتفع قطاع العقار 0.18% على وقع مكاسب «أرابتك» 3.36% و«داماك» 2.3%، و«الاتحاد العقارية» 1.89%، و«إعمار للتطوير» 1.28%، و«ديار» 1.19%، في مقابل انخفاض «إعمار العقارية» 0.26% و«إعمار مولز» 0.59%.

وارتفع قطاع البنوك 0.46% بدعم مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 1.57%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.53%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، كما ارتفع «سوق دبي» 2.16%، في وقت استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير، ونزل «شعاع» 3.13%،

وهبط قطاع النقل 0.24% مع تراجع «العربية للطيران» 0.63% فيما استقر «أرامكس».

سوق أبوظبي

من جهته، انخفض سوق أبوظبي 0.8% عند 5033.15 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والطاقة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.13% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.22% و«أبوظبي التجاري» 1.56% و«رأس الخيمة الوطني» 1.65% و«أبوظبي الإسلامي» 0.35%.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنحو 0.37% مع انخفض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الاستثمار 0.67% مع تراجع «إشراق» 2.1%، و«الواحة كابيتال» 0.22%، وهبط قطاع الطاقة 0.28% على أثر تراجع «دانة عاز» 0.77%.

في المقابل ارتفع «طاقة» 0.14% و«أدنوك للتوزيع» 0.33%.

وارتفع كذلك قطاع العقار هامشياً مع صعود «رأس الخيمة العقارية» 0.22% واستقرار «الدار».

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توجه السيولة

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 42.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً 32.6 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 20.49 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات «أبوظبي الأول» ب 57.28 مليون درهم، يليه «اتصالات» بسيولة 28.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بتداولات 13.9 مليون درهم.

وسجل «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنحو 14.8%، فيما كان «شعاع» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.13%.

وكان الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي ل «سيراميك رأس الخيمة» بنحو 0.54%، فيما كان «أكسا الهلال الأخضر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.8%.

تداولات الجنسيات

واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 44.88 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 44.88 مليون درهم.

واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 44.88 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 44.88 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.9 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و33.95 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و وجاء محصلة بيع العرب بمبلغ طفيف جداً.

أما في سوق دبي، فكانت الصورة مشابهة أيضاً، مع توجه المواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل اتجاه العرب والخليجيين والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.67 مليون درهم محصلة بيع العرب، و19.23 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و5.35 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «العربية للطيران»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أرامكس»، و«الاتحاد العقارية»، و«أبوظبي الأول».

المؤسسات

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 63.45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 19.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و43.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 63.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 19.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و43.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.