3.08 تريليون درهم الأصول المصرفية في نهاية يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المصرف المركزي أن إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، نحو 3.080 تريليون درهم نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، مقارنة مع 3.085 تريليون نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي 1.736 تريليون في يناير 2020 مقارنة مع 1.759 تريليون في ديسمبر 2019.كما انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 43.9 مليار خلال يناير 2020، نتيجة انخفاض بمقدار 32.9 مليار في ودائع المقيمين، وانخفاض بمقدار 11 ملياراً في ودائع غير المقيمين.أظهرت البيانات التي أصدرها المصرف المركزي أمس أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 5 % من 514.8 مليار في ديسمبر 2019 إلى 540.4 مليار في يناير 2020. وارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 1.1 % من 1.411 تريليون في ديسمبر 2019 إلى 1.42 تريليون في يناير 2020. وانخفض عرض النقد (ن3) بنسبة 1.6% من 1.717 تريليون في ديسمبر 2019 إلى 1.68 تريليون في يناير 2020.ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 2.6 مليار و23 ملياراً في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية على التوالي، في حين ارتفع عرض النقد (ن2) نتيجة لارتفاع عرض النقد (ن1)، على الرغم من انخفاض بمقدار 10.3 مليار في الودائع شبه النقدية، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 43 ملياراً، على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1)، و(ن2).ويشمل (ن1) النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، في حين يشمل (ن2) كلاً من (ن1) والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية). أما (ن3) فيشمل (ن2) وودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المركزي.

التحويلات المنفذة

ارتفع إجمالي قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 948 مليار درهم خلال يناير 2020، بنمو نسبته 4.6% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، بحسب المركزي.

وبلغت قيمة التحويلات بين البنوك خلال يناير الماضي 635.34 مليار درهم، فيما وصلت قيمة تحويلات الأفراد 312.64 مليار درهم، وعلى مستوى الودائع خلال يناير الماضي، فقد بلغت قيمتها 16.53 مليار درهم، منها 16.53 مليار درهم بالعملة الورقية، فيما وصلت قيمتها بالعملة المعدنية إلى 1.567 مليار درهم.

وأما السحوبات، فقد بلغت قيمتها 17.94 مليار درهم خلال يناير الماضي، منها 17.94 مليار درهم تقريباً بالعملة الورقية، و 6.71 مليار درهم بالعملة المعدنية.

من جانب آخر، بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال يناير الماضي عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 2.066 مليون شيك، وصلت قيمتها 101.35 مليار درهم تقريباً، بحسب ما أعلنه مصرف الإمارات المركزي. (وام)

رصيد «المركزي» من العملات الأجنبية يتجاوز 400 مليار

قفز رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى مستوى نحو 400 مليار درهم في يناير 2020، بنمو 1.3% مقارنة مع 394.7 في ديسمبر2019. وأظهرت الإحصاءات التي أعلنها المصرف المركزي أن الزيادة المسجلة في رصيد العملات الأجنبية خلال يناير الماضي جاءت نتيجة ارتفاع بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، والتي بلغت نحو 369 ملياراً بنمو 1% تقريباً مقارنة مع 365.7 مليار في ديسمبر 2019. وبموجب المعايير التي يتبعها المصرف المركزي، فإن أصوله بالعملة الأجنبية لا تتضمن شريحة الاحتياطي لدى المصرف، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. ووصل رصيد المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 11.47 مليار درهم في يناير الماضي. فيما بلغ رصيد بند أصول أجنبية أخرى إلى 19.49 مليار درهم خلال الشهر ذاته.