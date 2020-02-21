«غرفة دبي» تستعد للمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان

عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان في الدولة، وذلك مع انطلاق استعدادات الغرفة لتنظيم الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان الذي ستنظمه الغرفة خلال الفترة 9-10 ديسمبر/ كانون الأول القادم وذلك على هامش معرض إكسبو 2020 دبي.

حضر الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر الغرفة قناصل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلند والسكرتير الثاني في سفارة بروناي، بالإضافة إلى دبلوماسيين آخرين، حيث أطلعهم حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على استعدادات الغرفة لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يقام لأول مرة في المنطقة باعتباره منصة حوارية مثالية لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري، وترسيخ مكانة دبي كبوابة للاستثمارات من وإلى أسواق دول الآسيان.

ويعتبر المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، الذي سيقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي، والتي تركز على القارة الإفريقية وأسواق رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دول الآسيان، حيث تشكل هذه المنتديات جزءاً من جهود غرفة دبي لاستعراض ومناقشة أهم فرص النمو والاستثمار والتجارة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وأشار بوعميم في حديثه أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أسواق دول الآسيان باعتبارها كتلة اقتصادية هامة يبلغ حجم إجمالي ناتجها المحلي 2.9 تريليون دولار أمريكي، في حين أن تجارة دبي غير النفطية مع دول الآسيان تخطت 21 مليار دولار أمريكي في العام 2018.

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وأشار بوعميم إلى أن اختيار دول الآسيان جاء بعد دراسة مستفيضة، أظهرت القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأسواق على صعيد الفرص الاستثمارية وإمكانات النمو، مشيراً إلى وجود آفاق للتعاون والشراكات الاقتصادية المشتركة في مختلف القطاعات.

وأضاف قائلاً:«ما يميز المنتدى أنه سيقام في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون العالم موجوداً في دبي، ودول الآسيان جميعها أكدت مشاركتها في معرض إكسبو، مما سيعزز من فرص الحوار الناجح، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك حيث نتطلع ليكون المنتدى منصة استثنائية لحوار بنّاء بين القطاعين العام والخاص من الجانبين، يعود بنتائج إيجابية على المشهدين التجاري والاستثماري».

وسيقام المنتدى خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث ستنظم الغرفة خلال المعرض أكثر من 33 فعالية عالمية، بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع إكسبو أصبحت بموجبها الغرفة شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي.

وتضم دول الآسيان عشر دول هي كمبوديا وفيتنام وميانمار ولاوس والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وتايلند وسنغافورة بالإضافة إلى بروناي.

يذكر أن سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها الغرفة في العام 2013 شهدت حتى الآن مشاركة 22 رئيساً و118 وزيراً وأكثر من 11,000 مشارك، بالإضافة إلى عقد 2,100 اجتماع ثنائية بين مستثمرين من الإمارات ونظرائهم من الأسواق المستهدفة.