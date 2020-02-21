شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية إلى مزيد من التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية مجددا أمس الخميس، لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو/‏ أيار الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات في منطقة إدلب السورية حيث تقترب أنقرة من مواجهة عسكرية.

وسجلت الليرة 6.1 أمام الدولار من 6.0845 الأربعاء. وانخفضت العملة - التي مازالت هشة بعض الشيء بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018 - في سبع من جلسات التداول العشر الأخيرة.(رويترز)

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