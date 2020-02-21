شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع بفعل عمليات بيع ناجمة عن تنامى مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأمريكية، بقيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين ودول أخرى مما أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمى.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 130.79 نقطة أو ما يعادل 0.45% إلى 29217.24 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.15 نقطة أو 0.39% إلى 3373 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 66.22 نقطة أو 0.67% إلى 9750.97 نقطة.