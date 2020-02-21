شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى.. استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ويسجل 15.50 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس، وعلى رأسها، استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك مواصلة الذهب الارتفاع، ولقاء وزيرة التجارة والصناعة نظيرها البيلاروسى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وغيرها.

سعر الدولار يواصل انخفاضه بمقدار 4 قروش.. ويسجل 15.50 جنيه للشراء

واصل سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 19-2-2020، تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بانخفاض يتراوح ما بين 3 لـ 4 قروش في البنوك العاملة فى مصر، أبرزها المصرف المتحد، حيث سجل سعره 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع،

رئيس مستثمرى الغاز: إلغاء حبس رجال الأعمال قرار داعم للاستثمار فى مصر

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قرار البرلمان إلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية واستبدالها بالغرامات في عدد من القوانين ومنها قانون الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، من أفضل القرارات حيث إنها تعد داعمة للاستثمار.

وزيرة الصناعة تبحث مع نظيرها البيلاروسى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق توجته الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة مينسك خلال شهر يونيو الماضي

الإقبال على شراء الكمامات وتخزينها يرفع أسعارها 10 أضعاف.. وغرفة الدواء: الخوف مبالغ فيه

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الكمامات بعد التخوف من عدوى فيروس كورونا المنتشر في الصين، موضحا أن نقص المعروض في الصيدليات وزيادة معدلات الإقبال الكبيرة من المواطنين أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع الكمامات تصل الواحدة منها إلى 100 جنيه بزيادة 10 أضعاف عن سعر بيعها الرسمى وهو نحو 10 جنيهات.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيه واحد بسبب ارتفاع الذهب العالمى

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة جنيه واحد فقط في التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلي مستوي لها خلال فبرابر الجاري مسجلة 1608 دولار للأوقية.

"الغرف التجارية": استقرار أسعار الأرز وتوافر المخزون الاستراتيجى

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أن تقرير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أكد استقرار أسعار الأرز خلال الأيام الحالية.

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد استشارى لتطوير الموارد البشرية بـ"الغزل والنسيج"

شهد هشام توفيق ،وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد استشاري لتطوير الموارد البشرية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.

معهد الإحصاء: تراجع ثقة المستهلك التركى فى فبراير

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 57.3 نقطة في فبراير من 58.82 في الشهر السابق.