شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض وسط استمرار الضغوط الواردة بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس مع استمرار الضغوط بشأن ملف "بريكست" والعلاقات بين لندن وبروكسل، وذلك رغم صدور بيانات التجزئة الإيجابية.



وتترقب الأسواق عن كثب تطور المفاوضات المرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لصياغة العلاقات التجارية والاقتصادية والهجرة وحتى السياسية بين الطرفين بعد تنفيذ الخروج في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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هذا، وقد أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي انعقد الشهر الماضي قلقاً لدى أعضاء البنك بشأن مدى سير المفاوضات مع الجانب البريطاني، ويخشى المسؤولون من تباعد الهوة بين الطرفين بعد تنفيذ "بريكست".



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.9% خلال الشهر الماضي، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2882، وسجل أعلى سعر اليومع ند 1.293 وأقل سعر عند 1.285.