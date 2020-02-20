شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس للجلسة السادسة على التوالي محققا أعلى إغلاق في نحو سبع سنوات، وذلك رغم ارتفاع الدولار ووسط خسائر أسواق الأسهم العالمية.



وتعرضت أسواق الأسهم للضغوط بسبب تقييم المستثمرين للمخاطر والتداعيات الواردة من فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي وأداء الشركات لا سيما خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.

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وكان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي قد أكد على ثقة البنك المركزي في نمو الاقتصاد الأكبر في العالم مع عدم يقين بشأن "كورونا".



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 1620.5 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ فبراير/شباط عام 2013، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1626.5 دولار وأقل سعر عند 1605.6 دولار.