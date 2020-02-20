شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اول هاتف يعتمد كلياً على خدمات Huawei Mobile Service في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

Huawei Y7p

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - هواوي تطلق دورات تدريبية للمستهلكين للتعرف على منصة Huawei Mobile Service (HMS)ومزايا هاتفها الجديد

القاهرة 20 فبراير 2020: أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق عدد من الدورات التدريبية العملية المجانية للمستهلكين للتعرف أكثر على منصتها الخدمية Huawei Mobile Service (HMS)، واستعراض مزايا وامكانيات هاتفها الجديد Huawei Y7p في أيام 18، و20، و22، و24 من فبراير 2020. تقام الدورات التدريبية خلال الأيام المحددة بفروع هواوي Huawei Experience Stores الموجودة في كايرو فيستيڤال سيتي، وسيتي ستارز، وسيتي سنتر الإسكندرية على فترتين من الساعة السادسة مساء الي الساعة السادسة ونصف، ومن الساعة الثامنة مساء الي الساعة الثامنة ونصف.

وتحرص منصة Huawei Mobile Services (HMS) على توفير خدمات رقمية آمنة وممتعة، بما في ذلك؛ Huawei Cloud، ومساعد هواوي الشخصي Huawei Hi Assistant، ومتجر Huawei App Store، وHuawei Wallet، وتطبيق Huawei Skytone، وHuawei Video، وHuawei Music، وHuawei Reading، وHuawei Theme and Life Services. كما تتمتع منصة Huawei Mobile Services (HMS) بتقنيات عالية الأمان والجودة مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات.

يذكر أن منصة Huawei Mobile Services (HMS) فازت بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution” بنهاية عام 2019.

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