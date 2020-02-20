شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بختام تعاملات الأسبوع..و"دبى" تربح 1.82 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.5% للجلسة الثانية على التوالي ليقترب من مستوى 8 آلاف نقطة، وقفزت بورصة دبى بنسبة 0.35% ليربح 1.82 مليار درهم، وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.26% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت وسط صعود 9 قطاعات.



بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 9.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2737.51 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات والاتصالات. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 9.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2737.51 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات والاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 95.4 مليون سهم محققة ما قيمته 180.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1979 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقر سهمين.

وارتفع 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.83%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 3.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.13%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 42.7 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والبنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% رابحاً 72.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6188.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.42% رابحاً 96.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6871.28 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% رابحاً 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.71%، رابحاً 35.11 ليغلق عند مستوى 4962.26 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 143.7 مليون سهم بقيمة 31.6 مليون دينار كويتى عبر 7227 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%.

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وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.48%، تليها شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 10.87%، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.02% ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 10%.



بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 4.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.58 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه أمس، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 4.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.58 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه أمس، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.4 سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.87% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 13.64%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.37% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، عقارات السيف بنسبة 0.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.30%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.325، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 32.28% بضغوط هبوط مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.87%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.5% رابحاً 39.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8007.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.73% رابحاً 56.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7731.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 147.7 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.41%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%.

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.81%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.56%، ثم جبل عمر بنسبة 5.75%، فيما جاء سهم "السعودى الفرنسى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.17%، ثم أسمنت السعودية بنسبة 2.50%، ثم عطاء بنسبة 2.50%.