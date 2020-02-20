شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً وسط عزوف من المستثمرين عن أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس وسط عزوف من المستثمرين عن أسواق الأسهم والإقبال على الملاذات الآمنة كالعملة الأمريكية والمعادن النفيسة.



يأتي ذلك في ظل استمرار ازمة تفشي فيروس "كورونا" وتقييم الشركات والحكومات حول العالم لتأثير هذا المرض على أنشطتها.



وارتفع عدد الوفيات بالصين بسبب كورونا إلى أكثر من 2100 شخص بينما أصيب ما يقرب من 74 ألف شخص آخرين.

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ومع ذلك، فإن المسؤولين الحكوميين بالصين أكدوا تباطؤ وتيرة الإصابات بالفيروس في الأيام القليلة الماضية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو أرببعة آلاف إلى 210 آلاف طلب في الأسبوع الماضي.



كان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي قد أظهر ثقة اعضاء البنك المركزي في الاقتصاد الأمريكي ما يعني عدم تغيير الفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.