شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه عقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس لكنها قلصت مكاسبها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعاً في القراءة الأسبوعية رغم كونها دون التوقعات.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 0.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي دون توقعات بارتفاع قدره 3.3 مليون برميل.



وتعد هذه البيانات أدنى مما أعلنه معهد البترول الأمريكي في قراءته الأولية والتي كشفت عن ارتفاع قدره 4.2 مليون برميل في نفس الفترة.

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ولا تزال الأسواق العالمية تتابع عن كثب تداعيات وتأثير فيروس "كورونا" رغم إشارات على تباطؤ وتيرة الإصابات في الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 53.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.5 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.4% إلى 59.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60 دولارا وأقل سعر عند 58.9 دولار.