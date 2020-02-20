شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20- 2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 20-2-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثانية على التوالى، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.





إيقاف تداول 9 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمنتجعات السياحية، دايس للملابس الجاهزة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، النصر للملابس والمنسوجات- كابو، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة، الحديد والصلب المصرية، المجموعة المصرية العقارية.





البورصة تربح 1.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثانية على التوالى، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 16.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.59%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.2 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 689.7 ألف جنيه، 180.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 129.1 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13720 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15664 نقطة، واستقر مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى عند مستوى 5105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 615 نقطة.

وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 16.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.80%

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%

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- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.874 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.655 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.65%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.36%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 7.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.26%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.01%

- جهينة للصناعات الغذائية إغلاق 8.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.30%