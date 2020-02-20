شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض متأثرا بارتفاع غير متوقع لمعدل البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس متأثراً بصدور بيانات اقتصادية متباينة فضلا عن متابعة الأسواق لتطورات فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن إضافة الاقتصاد الأسترالي 13.5 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة عشرة آلاف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 5.3% خلال يناير/كانون الثاني، في حين توقع محللون ارتفاعها على 5.2% من القراءة السابقة عند 5.1%.

Advertisements



وعلى صعيد أزمة "كورونا"، تجاوز عدد الوفيات في الصين 2100 شخص فيما أصيب ما يقرب من 74 ألفاً آخرين بالفيروس القاتل.



ورغم ذلك، شدد مسؤولون في الحكومة الصينية على أن وتيرة انتشار الفيروس بدأت في التباطؤ مع تراجع عدد الإصابات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.662، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6693 وأقل سعر عند 0.661.