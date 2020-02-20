شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:33 مساءً, 20 فبراير 2020 م
المناطق - واس
أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة المصافي للإنتاج، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 414 ألف برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 133 ألف برميل.
وقالت الإدارة : إن مخزونات البنزين انخفضت بنحو مليوني برميل، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 636 ألف برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.5 مليون برميل، وأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 1.03 مليون برميل يوميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.