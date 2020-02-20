شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تعلن إقفال طرح شهر فبراير بـ 4.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4,496 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أن الإصدارت قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 508 ملايين ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1,223 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 3,988 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,988 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.