شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع 5 شركات أبرزها عامر وبالم هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات الإيداع 5 شركات وهى البنك التجارى الدولى-مصر إلى 50.071 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.534 مليون شهادة، عامر جروب إلى 247.928 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير إلى 715.461 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية إلى 305.996 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات؛ المجموعة المالية هيرميس عند 181.512 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.818 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.193 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 32.383 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.620 مليون شهادة.

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كما استقر رصيد شهادات جى بى أوتو عند 280.622 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثانية على التوالى، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 16.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.59%