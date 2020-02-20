شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دون التوقعات لمخزونات النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 400 ألف برميل إلى 442.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي دون توقعات بزيادتها بأكثر من ثلاثة ملايين برميل.



وانخفض مخزون البنزين بمليوني برميل إلى 259.1 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بنحو 600 ألف برميل إلى 140.6 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون الخام في البلاد بحوالي 4.2 مليون برميل.