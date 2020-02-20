شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية كوريا الجنوبية يزور السعودية لحضور اجتماعات مجموعة العشرين ويؤجل رحلة عمل لروسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنه من المقرر أن يتوجه نائب رئيس الوزراء، وزير المالية هونغ نام-كي، بعد ظهر يوم 21 إلى المملكة العربية السعودية لحضور اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في السعودية.

ومن المتوقع أن يلقي هونغ في جلسة اقتصادية خطابا بشأن سبل التعاون في السياسات الاقتصادية، وذلك وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وكان من المقرر أن يزور هونغ روسيا في أعقاب زيارته إلى السعودية، غير أنه قرر تأجيل زيارته إليها لمتابعة أوضاع البلاد المتأثرة من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وذكرت الوزارة أن هونغ كان ينظر في التغيب عن اجتماعات مجموعة العشرين أيضا، غير أنه قرر حضورها تقديرا لأهمية الاجتماعات للدولة.

وتدرس جمهورية كوريا الجنوبية تأسيس أول بنك من نوعه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الحكومة السعودية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظو بنوكها المركزية يومي السبت والأحد القادميين في مدينة الرياض لمناقشة الاقتصاد العالمي.

وبدأت السعودية اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2019م رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من العام 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020م.