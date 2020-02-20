شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدرس تأسيس أول بنك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس جمهورية كوريا الجنوبية تأسيس أول بنك من نوعه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الحكومة السعودية.

ويتم تقييم دراسة المشروع في المرحلة الحالية، متوقعاً أن يرى البنك النور قريباً، وفقاً لـ"الاقتصادية" السعودية.

وأشار بيونغ ووك جو، السفير الكوري في الرياض، إلى أن الاستثمارات الكورية في المملكة تصل إلى 6 مليارات دولار، ويوجد في الوقت الحالي كثير من الشركات الكورية التي ترغب في الاستثمار في مشاريع سعودية مثل نيوم والبحر الأحمر.

ونوه السفير الكوري لدى السعودية بأن التجارة الثنائية بين الدولتين في 2018 وصلت إلى 30 مليار دولار لتضع المملكة ثامن أكبر شريك لكوريا، بينما كوريا في المرتبة 15 في الشركاء التجاريين لدى المملكة.