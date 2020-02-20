شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارية السعودية" تحصل على تسهيلات بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي البريطاني "ساب"، بقيمة 100 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل تصل إلى 360 يوماً، علماً بأن الضمانات المقدمة مُقابل التمويل هو سند لأمر بمبلغ 100 مليون ريال.
وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لاتوجد أطراف ذات علاقة.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 21.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 30.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض إيرادات النشاط الرئيسي للشركة بسبب إنخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني، وارتفاع تكاليف النشاط نتيجه التوسع الاستراتيجي في الإستثمار في الشركات التابعة.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 74.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 46.6%.
كانت هذه تفاصيل خبر "العقارية السعودية" تحصل على تسهيلات بقيمة 100 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.