شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارية السعودية" تحصل على تسهيلات بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي البريطاني "ساب"، بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل تصل إلى 360 يوماً، علماً بأن الضمانات المقدمة مُقابل التمويل هو سند لأمر بمبلغ 100 مليون ريال.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لاتوجد أطراف ذات علاقة.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 21.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 30.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض إيرادات النشاط الرئيسي للشركة بسبب إنخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني، وارتفاع تكاليف النشاط نتيجه التوسع الاستراتيجي في الإستثمار في الشركات التابعة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 74.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 46.6%.