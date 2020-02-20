شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "أنعام القابصة" ترتفع 552% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أنعام القابضة، المعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 551.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 97.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال العام 2019 إلى تكوين مخصص إضافي للزكاة والدخل بمبلغ 88 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للعام 2019 بنسبة 98% مقارنة بالعام السابق.

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وتراجعت إيرادات الشركة إلى 8.4 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 40.7 مليون ريال في العام 2018.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 2.77 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.