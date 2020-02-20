الغرف السعودية وتنمية تجارة هونج كونج ينسقان لتنمية التعاون الاستثماري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع مجلس الغرف السعودية ومجلس تنمية تجارة هونج كونج HKTDC أمس بمقر المجلس بالرياض، مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون بين الجانبين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة وهونج كونج.

ومثل مجلس الغرف مساعد الأمين العام للشؤون الدولية وليد العرينان، فيما مثل مجلس تجارة هونج كونج المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمجلس دانييل لام.

وينطلق هذا التعاون مدفوعا بالأدوار الاستراتيجية لكلتا المنظمتين، حيث يسهم مجلس الغرف السعودية ضمن أدواره المتعددة في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء التجاريين في العالم، وتعزيز الشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائه الدوليين، فيما يعمل مجلس تنمية التجارة في هونج كونج على تعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونج كونج مع مختلف دول العالم من خلال 50 مكتبا عالميا.

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف ومجلس تنمية تجارة هونج كونج، من خلال توظيف قدرات الطرفين وإمكانياتهما لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في: تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية ذات الصلة، ودعم الشركات من المملكة وهونج كونج المهتمة بإقامة شراكات تجارية واستثمارية، والتعاون في مجال مشاركة الشركات في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، ومساندة الوفود الاقتصادية من خلال توفير معلومات عن القطاعات المستهدفة وذات الأولوية بما في ذلك قطاعات:

المالية والمنتجات الزراعية وخدمات الأعمال والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري والملكية الفكرية واللوجستية والموارد الطبيعية والأزياء والإكسسوارات والغذاء والشاي والقهوة والملابس والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات.

كما سيعمل الطرفان على الترويج للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة التي يقدمها مجلس تنمية تجارة هونج كونج، بالإضافة لمساعدة المصنعين والمصدرين السعوديين على التواصل مع مقدمي الخدمات ذات الصلة في هونج كونج لدعم احتياجات أعمالهم.