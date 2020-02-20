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«العمل» تناقش مع القطاع الخاص توجهاتها المستقبلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللقاء الحواري مع القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وقيادات الوزارة، ومشاركة عدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية، واستعراض المبادرات الداعمة لتحقيق هذا الهدف، ومنها ما أنجز من تقدم في حماية حقوق العاملين، من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل الكتروني مع نهاية 2020، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة، ودعم الأعمال الناشئة، وإزالة العوائق التي تقف أمام نمو الأعمال، ومشاورة أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول التوجهات المستقبلية في تحسين العلاقات التعاقدية بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد السعودية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع الكفاءة والتنافسية في سوق العمل.

أبرز ما ناقشه اللقاء: