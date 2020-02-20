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المياه الوطنية توحد الخدمة في منصة الكترونية لجميع العملاء بالمناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وحدت شركة المياه الوطنية تقديم الخدمة في منصة الكترونية لجميع العملاء في مناطق المملكة المختلفة، حيث أطلقت منصة طلب خدمات المياه الكترونيا في مختلف المناطق، فيما ألغت 15 مركزا للاتصال على مستوى المملكة واستبدلتها بمركز اتصال موحد (90001744) لجميع المناطق، وهو يعمل على مدار الساعة، إضافة لحساب الشركة على تويتر.ودعا الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد الموكلي، جميع العملاء من مواطنين ومقيمين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الالكتروني، مؤكدا اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في مناطق المملكة إلى نظام واحد بدلا من 7 أنظمة.

وأضاف: لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عملنا على تعزيز التوسع في استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية، واستكمال دائرة الربط بمنظومة القراءات عن بعد، والتي تتميز بخصائص داعمة لإدارة الاستهلاك، ومن أبرزها تنبيه

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العملاء بالاستهلاك المرتفع بشكل أسبوعي. وتم تطبيقها في الربع الأخير من عام 2019 كمرحلة أولى، وتجري عملية التوسع في ذلك لشمول العملاء جميعهم في منتصف العام الجاري 2020.

وبلغ إجمالي العدادات الذكية في مناطق المملكة المختلفة أكثر من 1.9 مليون عداد ذكي، والتي ترسل القراءات إلى نظام الفوترة دون تدخل بشري.

وأبان أن الفرع الالكتروني يضم حزمة من الخدمات التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم وطلب الخدمات عن بعد، ومنها طلب توصيلة جديدة للعقار، وطلب تقسيم وحدات العقار، وتعديل اسم المالك، واستعراض جميع فواتير العقار وتفاصيلها، وتقديم الاعتراضات والبلاغات ومتابعتها، والاستفادة من الحاسبة التفاعلية.