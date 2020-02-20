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تدشين 24 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، 24 مصنعا بمساحات 1500متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المدينة المنورة.

وأكد مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم أن 16 مصنعا باتت جاهزة للتأجير، فيما يجري العمل على إيصال الخدمات إلى 8 مصانع أخرى.

وأشار إلى أن «مدن» تعمل حاليا على إنشاء 16 مصنعا جاهزا جديدا في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

وأوضح أن المصنع الجاهز يضم صالة للإنتاج بمساحة 776 مترا مربعا، ومكاتب إدارية بمساحة 124 مترا مربعا، ومواقف للسيارات ومنطقة للتنزيل بمساحة 600 متر مربع، فضلا عن توفير مرافق الخدمات من دورات مياه ومطبخ وخزانات المياه والحريق والصرف الصحي، إضافة إلى أنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ، لتواكب معايير الأمن والسلامة والمهنية المعتمدة لدى «مدن» وطبقا للأنظمة المعمول بها محليا وعالميا.

541 مصنعا

وقال السالم إن «مدن» نجحت خلال 2019 في رفع إجمالي المصانع الجاهزة بمدنها الصناعية إلى أكثر من 541 مصنعا، فيما أنهت ترسية تنفيذ 20 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية بالخرج، وأكملت تصاميم 28 مصنعا بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و32 مصنعا في واحة «مدن» بجدة، وتنفيذ 20 مصنعا في واحة «مدن» بينبع»، مضيفا أنه يتم تقديم «المصانع الجاهزة» بمساحات «700 و 1500 متر مربع وتتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومناطق خضراء ومكاتب

إدارية، وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وأيضا الصناعات الكهربائية والالكترونية، والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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المصانع الجاهزة:

إحدى منتجات «مدن» لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتجات «أرض وقرض» و»مصنع وقرض» و»أسس» مع بنك التنمية الاجتماعية، فضلا عن اتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال التي تحتضنها المدن الصناعية.

المساحة الإجمالية للمصنع

1500 م²

تتوزع إلى:

صالة إنتاج 776 م²

مكاتب إدارية 124 م²

منطقة تنزيل ومواقف سيارات 600 م²