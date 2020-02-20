الترخيص لـ(CMA CGM) لمزاولة نشاط الوكالات البحرية بالموانئ السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس ترخيصا موحدا صالحا للعمل في جميع الموانئ السعودية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية، لشركة (CMA CGM) إحدى كبريات شركات الخطوط الملاحية العالمية وشركات التشغيل في الموانئ حول العالم.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن ذلك يأتي استمرارا للجهود الرامية لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية التي تضمن رضا المستفيدين، وكذلك نقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محليا، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري.

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وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات التنافسية وتوفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية وخدماتها اللوجستية المختلفة في الموانئ السعودية، وجذب الاستثمارات من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري، بما يتواكب مع مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة منصة لوجستية جاذبة عالميا ومحور ربط بين قارات العالم.

وأتاحت الهيئة العامة للموانئ من خلال تطبيق لائحتها التنظيمية بمزاولة المستثمر الأجنبي لنشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن ماعدا الوقود في جميع الموانئ التابعة لها باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح، ويعد ترخيص شركة (CMA CGM) واحدا ضمن عدة تراخيص لأكبر الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.

وتؤدي الموانئ السعودية دورا محوريا نحو الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته عنصرا أساسيا في منظومة تحفيز الصادرات والواردات الوطنية وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية.