شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوياتها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الخميس مع متابعة الأسواق العالمية لتطورات فيروس "كورونا" ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي.



وكان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر أمس قد كشف عن تفاؤل البنك المركزي بشان الاقتصاد الأمريكي ورؤيته بعد تغيير السياسة النقدية في الفترة الحالية.



ورغم ذلك، حذر البنك المركزي الأمريكي من مخاطر على الممدى القريب بسبب تداعيات فيروس "كورونا" الذي يلقي بظلاله على الأسواق.

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وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي بأربعة آلاف طلب إلى 210 آلاف طلب.



وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى نحو 2160 شخصا بينما أصيب ما يقرب من 74 ألفا آخرين بالفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 29353 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنقطتين إلى 3388 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنحو 0.1% (ما يعادل ست نقاط) إلى 9811 نقطة.