شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل الارتفاع محققة مستويات قياسية تاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات الخميس مدعومة بالارتياح السائد بالأسواق العالمية والتفاؤل بقرب احتواء فيروس "كورونا".



وبدأت العديد من المصانع والشركات خاصة في قطاع السيارات إعادة استئناف أنشطتها في السوق الصيني تدريجياً وسط أنباء عن تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس التاجي في البلاد.



وأكدت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من ألفي شخص فيما أصيب ما يقرب من 75 ألف شخص آخرين، لكن وتيرة الإصابات اليومية هي الأبطأ منذ أواخر يناير/كانون الثاني.

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ومع استئناف شركات السيارات لأعمالها في الصين، من المتوقع ارتفاع الطلب على البلاديوم الذي يستخدم في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم السامة بالمركبات.



وكانت شركات عالميية في هذه الصناعة مثل "تويوتا" و"فيات كرايسلر" قد أعلنت اسئناف نشاطها في البلاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2595.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2674.2 دولار وأقل سعر عند 2561.1 دولار.