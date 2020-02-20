شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: منتجو النفط متفقون على عدم الحاجة لاجتماع أوبك مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن هناك اتفاقا بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من أوبك وخارجها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس.

وأضاف نوفاك، الذي بحث أسواق النفط مع نظيره السعودي هذا الأسبوع، أن موسكو تعتقد أن الاجتماعات ينبغي أن تُعقد في موعدها الأصلي، لكن الوضع فيما يتعلق بأسواق النفط تكتنفه ضبابية كبيرة ويتغير سريعا.

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ولم يذكر ما إذا كانت موسكو ستدعم تعميق تخفيضات إنتاج النفط.