شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء ..تعرف علي حركة تنقلات وتكليفات مديرى الشئون القانونية بالبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات وتنقلات وتكليفات لمديري الشئون القانونية وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، وكانت حركة التنقلات كالتالي..

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد وجه رسالة للعاملين فى قطاع البترول فى ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020، هنأهم فيها على نجاح المؤتمر، مشيداً بجهودهم خلال السنوات الأربع الماضية والتى مثلت القوة الدافعة لتحقيق النجاحات على مدار هذه الفترة.

وطالب "الملا"، العاملين بالاستمرار فى الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النجاحات والخروج بنتائج جديدة ملموسة للاقتصاد القومى، موضحا أن قطاع البترول يساهم حاليا بنحو 27% من الدخل القومى لمصر، وأننا كقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادى مطالبون بالمزيد، وأن نكون نموذج يحتذى به لكافة قطاعات الدولة فى التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حالياً لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد فضلاً عن مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، موضحاً أن الوزارة تنفذ حالياً برنامج عمل يركز علي تحسين انتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية لافتا الي التركيز علي تطبيق افضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الانتاج للبرميل بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة، مشيراً إلي أهمية احداث انطلاقة بمجال إنتاج الزيت الخام علي غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعى من نجاحات .

وجاء ذلك خلال ترأس الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/ 2020 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى الامريكية ومدير عام الشركة بمصر ونواب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والإنتاج والسلامة وحماية البيئة.

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وأكد طارق الملا أن منطقة الصحراء الغربية التي تعد في صدارة مناطق انتاج الزيت الخام ستشهد نشاطاً بترولياً موسعاً من خلال برنامج العمل الجاري لزيادة حفر الآبار الانتاجية وأعمال تنمية الحقول وأنشطة الاستكشاف لمكامن جديدة للزيت الخام والغاز باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف أعمال المسح السيزمي للوقوف علي الفرص والاحتمالات الواعدة الأمر الذي سيدعم فرص زيادة الاحتياطيات والانتاج من هذه المنطقة الحيوية، كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى الأنشطة البترولية بمناطق الإنتاج والاستكشاف والالتزام بسلوكيات عمل آمنة بما يضمن توافر السلامة في بيئة العمل .