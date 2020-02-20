شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 20-2-2020 وعيار 24 بـ193.83 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودي اليوم الخميس 20-2-2020، حيث سجل سعر الذهب في المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 193.83 ريال سعودي بما يعادل 51.68. $، فيما بلغ "عيار 21" نحو 60. 169 ريال بما يعادل 45.22 $





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كالتالي:سعر الذهب عيار 24

بنحو 193.83 ريال بما يعادل 51.68 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 177.68 ريال بما يعادل 47.37 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 60. 169 ريال بما يعادل 45.22 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 145.37 ريال بما يعادل 38.76 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 113.07 ريال بما يعادل 30.14 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 96.91 ريال بما يعادل 25.84 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,028 ريال بما يعادل 1,607 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,357 ريال بما يعادل 361.74 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 193,826 ريال بما يعادل 51,675 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.