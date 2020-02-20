شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ينهى تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.5% رابحاً 39.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8007.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.73% رابحاً 56.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7731.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 147.7 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.41%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%.

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.81%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.56%، ثم جبل عمر بنسبة 5.75%، فيما جاء سهم "السعودى الفرنسى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.17%، ثم أسمنت السعودية بنسبة 2.50%، ثم عطاء بنسبة 2.50%.

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وفى سياق آخر أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية)، عن الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودى البريطانى (ساب) بقيمة 100 مليون ريال سعودى.

فيما أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقارى عن انتهاء طرح إصدار صكوك بالدولار الأمريكى ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، بقيمة 1.5 مليار ريال سعودى (400 مليون دولار أمريكي)، تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الأربعاء 19 فبراير وأغلق فى نفس اليوم، ومدة الاستحقاق على فترة طويلة سبع سنوات بمعدل ربح قدره 6.875 ٪ سنوياً.

وأكدت الشركة، أن الإصدار تلقى اهتمامًا كبيرًا من المشاركين فى الأسواق الدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 4.31 مليار ريال سعودى (1.150 مليار دولار أمريكى، وعيّنت شركة دار الأركان كل من الخير كابيتال، سيتى، دويتشه بنك، بنك دبى الإسلامى، الإمارات دبى الوطنى كابيتال، بنك المشرق، نومورا ، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة الإصدار السابعة للشريحة.