شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع نمو قطاع فيلادلفيا الصناعي على خلاف التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر فيلادلفيا التصنيعي لشهر شباط/فبراير مسجلا نمو بمستوي 36.7 نقطة ، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى نمو بمستوي 10.1 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت نمو بمستوي 17.0 نقطة ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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