شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،فى ظل تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال تراجع مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،الذي يتضمن البيانات الرسمية لمخزونات الخام و مستويات الإنتاج.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.08$ الأعلى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 53.65$، وسجل أدنى مستوي عند 53.46$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.75% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة.

أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة فى الصين ،أن معدل نمو حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين قد انخفض لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى وتيرة منذ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

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جددت تلك التطورات آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ربما يبدأ فى التعافي من آثار وباء كورونا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 شباط/فبراير،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 442.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3.3 مليون برميل ، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي 13.0 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.