شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 1.30 دولار ليسجل 58.48 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 1.30 دولار لیبلغ 58.48 دولار في تداولات یوم أمس الأربعاء مقابل 57.18 دولار في تداولات یوم أمس الأول الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة، وفقا لماذكرتة وكالة الأنباء الكويتية .

وفي الأسواق العالمیة ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس مع انحسار المخاوف من تراجع الطلب بسبب انتشار فیروس كورونا المستجد في الصین في حین شحت الإمدادات مع تحرك الولایات المتحدة لحجب المزید من الخام الفنزویلي عن السوق.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 59.12 دولار للبرميل مرتفعا 1.37 دولار بما یعادل 2.4% في حین أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس على 53.29دولار بزيادة 1.24دولار أو2.4%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 59.26 دولار للبرميل، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة كان خام القياس العالمي زاد 2.4 % أمس الأربعاء وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.7% مسجلة 53.67 دولار للبرميل، وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير.

وكانت أحدث الاحصائيات التى أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد أظهرت تراجع إنتاج أعضائها بواقع 509 آلاف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020، الأمر الذى هبط بمعدل الإنتاج اليومى للمنظمة إلى 28.859 مليون برميل مقارنة مع 29.368 مليون برميل فى ديسمبر 2019، وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض شهرى لإنتاج المنظمة التى تستعد لعقد اجتماع تقييمى بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين خلال مارس المقبل فى فيينا للنظر فى قرارها الخاص بخفض الإنتاج الذى اتخذته فى وقت سابق من العام الماضي.

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