شكرا لقرائتكم خبر عن الأوربي لإعادة الإعمار يُقرض المراعي 100 مليون دولار لتوسعات في مصر والأردن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توفير قرض يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لصالح شركة المراعي السعودية بهدف دعم استثماراتها الجديدة في مصر والأردن.

تعمل المراعي السعودية في مصر والأردن من خلال شركتيها "بيتي" و "طيبة". وتملك المراعي في كل من الشركتين التابعتين 52% بينما النسبة المتبقة والبالغة 48% فهي مملوكة لشركة بيبسيكو، التي أنشأت معها المراعي المشروع المشترك، الشركة الدولية لمنتجات الألبان والعصائر ، في عام 2009.

وحسب بيان للبنك على موقعه سيسمح القرض لشركة بيتي في مصر بتمويل طاقة إنتاجية إضافية من الألبان والعصير لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وما يرتبط بها من احتياجات رأس المال العامل المتزايدة.

بينما في الأردن، ستمكن العائدات شركة طيبة من تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتوفير تمويل جديد لدعم احتياجات رأس المال العامل الدائمة لشركة طيبة.

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وحسب البيان كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد قام باستثمار أكثر من 7.6 مليار يورو في أكثر من 165 مشروعًا في مصر والأردن منذ أن بدأ الاستثمار في البلدين بعد عام 2012.

زحققت الشركة صافي أرباح بالربع الرابع 2019 بلغ 311.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 370.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى صعيد نتائج العام 2019، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المُقابلة من العام 2019.