شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه تم توقيع المذكرة لبحث سبل التعاون الاستراتيجي والفرص الاستثمارية في مجال تطوير الخدمات اللوجستية في مدينة ينبع الصناعية، وذلك لضمان التوافق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمضي قدمًا للمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع اللوجستي داخل المملكة.

وبحسب البيان، تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع ممثلي الطرفين وتبقى سارية المفعول حتى يتم انهاؤها من قبل أحد الطرفين.

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والجدير بالذكر إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أطلقت مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة والذي يتكون من شبكة السكك الحديدية، ومنطقة التعبئة والتغليف، ومراكز شحن، والمستودعات، ومرفأ إقليمي لتوزيع الخدمات التعدينية، ومحطة الحاويات، ومنطقة الإستيراد والتصدير، ومنطقة إقتصادية خاصة وذلك على مساحة إجمالية قدرها 72مليون متر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي ربح بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 0.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى رد مخصص انخفاض قيمة مخزون الكبريت بعد بيعه بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.