شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الأنابيب السعودية" تتراجع 84.1% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الأنابيب السعودية، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 84.1% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 26.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 168.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر خلال العام 2019 إلى عدم تكبد خسائر إنخفاض في القيمة في الشركة التابعة (تي إس إم العربية) للعام الحالي مقارنة بتسجيل خسائر إنخفاض في القيمة بلغت 51.9 مليون ريال سعودي خلال 2018.

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كذلك سجلت الشركة منافع ضريبية للعام الحالي قدرها 13.5 مليون ريال مقارنة بزكاة وضريبة دخل محملة بلغت 2.3 مليون ريال العام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 671.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 646.2 مليون ريال في العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 24 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 66 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة تراجع بلغت 63.7%.