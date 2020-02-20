شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الانخفاض ليبتعد عن مستوى 0.6670، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.6560، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون 0.6670.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6580 والمقاومة 0.6670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط