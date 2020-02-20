شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب مقاومة القناة التصحيحية الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 57.36، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من العزم السلبي ليدعم التوقعات الإيجابية، والتي تستهدف مستويات 59.91 ثم 61.97 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد