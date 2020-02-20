شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة مقاومة قوية عند 18.38 ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي لدعم فرص اختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق هدفنا الممتد الذي يصل إلى 18.85.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.20 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد