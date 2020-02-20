شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى 1611.20، بانتظار تأكيد اختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1625.00، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الفشل باختراق المستوى المذكور سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي نتوقع أن يدفع السعر نحو 1575.90 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1600.00 والمقاومة 1625.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد